Un Posto al Sole, spoiler 8 aprile 2026: Ferri duro con Cristina, Jimmy turbato prende una decisione

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 8 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rossella e Nunzio dovranno affrontare le conseguenze che il violento temporale ha causato. Intanto Roberto verrà a conoscenza dei vandalici atti che sono stati fatti durante la festa organizzata da Cristina a Pasquetta.

Spoiler Un posto al sole 8 aprile 2026: Jimmy turbato, Bice ammette le sue fragilità

Ferri sarà furioso con la figlia e le imporrà di cambiare radicalmente la sua vita, gli amici che frequenta non gli sono mai piaciuti e sicuramente non vorrà più che trascorra il suo tempo con loro.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo quello che gli è successo alla festa di Cristina Jimmy sarà molto turbato, infatti deciderà di migliorare le sue capacità di difesa. Bice cerca sempre di apparire sicura di sé e spavalda, però confesserà le sue fragilità anche in merito al rapporto che ha con il figlio.