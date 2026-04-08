Un Posto al Sole, spoiler 8 aprile 2026: Ferri duro con Cristina, Jimmy turbato prende una decisione
Jimmy turbato dopo la festa, Bice ammette le sue fragilità. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 8 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che Rossella e Nunzio dovranno affrontare le conseguenze che il violento temporale ha causato. Intanto Roberto verrà a conoscenza dei vandalici atti che sono stati fatti durante la festa organizzata da Cristina a Pasquetta.
Spoiler Un posto al sole 8 aprile 2026: Jimmy turbato, Bice ammette le sue fragilità
Ferri sarà furioso con la figlia e le imporrà di cambiare radicalmente la sua vita, gli amici che frequenta non gli sono mai piaciuti e sicuramente non vorrà più che trascorra il suo tempo con loro.
Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo quello che gli è successo alla festa di Cristina Jimmy sarà molto turbato, infatti deciderà di migliorare le sue capacità di difesa. Bice cerca sempre di apparire sicura di sé e spavalda, però confesserà le sue fragilità anche in merito al rapporto che ha con il figlio.