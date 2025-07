Un Posto al Sole, spoiler 8 luglio 2025: Elena e Michele vogliono smascherare Gagliotti, Micaela determinata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 8 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Damiano e Viola non vedranno l’ora di trascorre qualche giorno di vacanza insieme ai loro figli. Le cose però potrebbero cambiare presto dal momento che le condizioni di salute di Eugenio peggioreranno all’improvviso e faranno preoccupare non poco la Bruni che è ancora molto legata all’ex marito.

Spoiler Un posto al sole 8 luglio 2025: Gagliotti sempre più arrogante, Micaela non si arrende

Nella puntata che è andata in onda ieri Elena ha manifestato il suo sostegno a Michele in merito all’inchiesta contro Gagliotti. Il loro scopo è quello di scoprire la verità per far pagare allo spietato imprenditore le conseguenze dei suoi spregevoli gesti.

Intanto Roberto e Marina dovranno fare i conti con l’atteggiamento sempre più arrogante del nuovo amministratore delegato dei Cantieri. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Samuel sarà felice di essere conteso tra Micaela e Gabriela. La Cirillo continuerà a impegnarsi per diventare una brava ballerina e avere la meglio sulla sua rivale. Serena sarà felice che la sorella si stia impegnando tanto, pensa però che dovrebbe usare questa volontà per migliorare altri aspetti della sua vita.