Un Posto al Sole, spoiler 6 aprile 2026: pericolo e imbarazzo alla festa di Cristina, in giardino…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 6 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in occasione di Pasquetta Damiano e Rosa proveranno a trovare conforto nell’unione familiare nonostante Grillo continui a fargli pesanti provocazioni.

Spoiler Un posto al sole 6 aprile 2026: Cristina organizza una festa, cosa succede in giardino

Luca e Giulio trascorreranno la Pasquetta insieme a Bianca, Jimmy, Nunzio e Renato. A loro si aggiungerà anche Monica, la madre delle Cirillo, e come al solito la sua presenza potrebbe rendere la situazione esplosiva.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che ci saranno delle scintille anche nel giardino di Palazzo Palladini. Cosa accadrà? Cristina si è lasciata convincere dai suoi amici ad organizzare una festa a casa del padre, però accadrà qualcosa di pericoloso e imbarazzante.