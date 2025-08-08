Un Posto al Sole, spoiler 8 agosto 2025: Rosa in partenza con Pino, dopo il bacio con Damiano però…
Rosa confusa dopo il bacio con Renda? Saviani si sente in colpa con Agata. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 8 agosto 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che Gennaro Gagliotti continuerà a corteggiare Maddalena, intanto dopo averle mostrato le foto del tradimento del marito Marina sembrerà essere riuscita a portare Antonietta dalla sua parte. La Giordano è convinta che lei sappia qualcosa che potrebbe rovinare il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, in questo modo potrebbero finalmente liberarsi di lui.
Spoiler Un posto al sole 8 agosto 2025: Michele si sente in colpa con Agata
Gianluca dopo essere tornato a Napoli ha deciso di raccontare tutta la verità a Luca e Giulia, ma ha preferito mantenere il segreto con il padre. Ad oggi continua a non voler riallacciare i rapporti con lui però è palese che l’assenza di Alberto nella sua vita continui a farlo soffrire.
Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa sarà pronta a partire con Pino, il bacio con Damiano però non l’ha lasciata del tutto indifferente. Anche Michele e Silvia si preparano per la loro vacanza ad Ischia, lui però non potrà fare a meno di provare un forte senso di colpa nei confronti di Agata.