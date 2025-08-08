Un Posto al Sole, spoiler 8 agosto 2025: Rosa in partenza con Pino, dopo il bacio con Damiano però…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 8 agosto 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Gennaro Gagliotti continuerà a corteggiare Maddalena, intanto dopo averle mostrato le foto del tradimento del marito Marina sembrerà essere riuscita a portare Antonietta dalla sua parte. La Giordano è convinta che lei sappia qualcosa che potrebbe rovinare il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, in questo modo potrebbero finalmente liberarsi di lui.

Spoiler Un posto al sole 8 agosto 2025: Michele si sente in colpa con Agata

Gianluca dopo essere tornato a Napoli ha deciso di raccontare tutta la verità a Luca e Giulia, ma ha preferito mantenere il segreto con il padre. Ad oggi continua a non voler riallacciare i rapporti con lui però è palese che l’assenza di Alberto nella sua vita continui a farlo soffrire.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa sarà pronta a partire con Pino, il bacio con Damiano però non l’ha lasciata del tutto indifferente. Anche Michele e Silvia si preparano per la loro vacanza ad Ischia, lui però non potrà fare a meno di provare un forte senso di colpa nei confronti di Agata.