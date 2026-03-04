Un Posto al Sole, spoiler 4 marzo 2026: Manuela cerca l’abito da sposa, Ornella e Raffaele si riavvicinano?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 4 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Niko e Manuela stanno continuando ad occuparsi dei preparativi del matrimonio. Nell’ultimo periodo lei è apparsa molto stressata, il fatto che la laurea si svolgerà lo stesso giorno delle nozze un po’ la preoccupa perché deve dedicarsi a molte cose contemporaneamente.

Spoiler Un posto al sole 4 marzo 2026: qualcuno si interessa alle Cirillo, Ornella e Raffaele verso la riconciliazione?

Le nozze ormai sono sempre più vicine a la gemella Cirillo dovrà trovare l’abito da sposa, nel frattempo qualcuno mostrerà un certo interesse nei confronti delle sorelle di Serena. Cristina non ha ancora superato il trauma per l’incidente e Ferri dimostrerà sempre di più di non essere capace di starle accanto.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Raffaele si sta impegnando molto per far tornare il sereno tra lui e Ornella. Per un momento i suoi tentativi sembreranno avere successo, però non saranno sufficienti a risolvere i problemi di coppia nati nel loro rapporto.