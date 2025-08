Un Posto al Sole, spoiler 4 agosto 2025: Gianluca viene riconosciuto, Mariella capisce che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 5 agosto 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in condizioni alquanto critiche Gianluca vagherà ancora per la città e apparirà non poco sofferente. Non è chiaro perché si stia nascondendo, né chi sia stato a ridurlo in quelle condizioni, qualcuno però lo riconoscerà.

Spoiler Un posto al sole 4 agosto 2025: Mariella ha preso una decisione affrettata?

Da quando Mariella e Guido sono tornati a vivere insieme per il bene di Lollo c’è stato un importante riavvicinamento tra loro, prima della pausa del fine settimana si sono scambiati un passionale bacio.

La Altieri accetterà una proposta che l’ex marito le farà sull’estate, parlando con Serena però si renderà conto di aver preso la decisione senza pensarsi troppo e capirà di aver commesso un errore. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Raffaele non potrà fare a meno di pensare allo strano e misterioso comportamento di Renato.