Un Posto al Sole, spoiler 3 marzo 2026: duro scontro tra Ferri e Cristina, Anna e Palladini sempre più vicini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 3 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Roberto conoscerà gli amici di Cristina ma l’impressione che avrà su di loro non sarà affatto positiva. Quando Ferri ne parlerà con la figlia scoppierà un acceso scontro e sarà lui ad avere la peggio.

Spoiler Un posto al sole 3 marzo 2026: Alberto turbato dalla vicinanza di Anna, Mariella pensa ad una vendetta

Dopo l’ultimo confronto tra Gianluca e Anna che aveva gettato lui nello sconforto il loro rapporto sembrerà rafforzarsi sempre di più. Intanto Alberto si renderà conto che la vicinanza della ragazza lo turba molto.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella, nonostante le promesse fatte al marito, continuerà a mentire a Guido e non potrà fare a meno di pensare ad una vendetta nei confronti di Massaro.