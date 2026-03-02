Un Posto al Sole, spoiler 2 marzo 2026: tensione tra Ferri e Cristina, Rosa è confusa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 2 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina sta attraversando un momento molto delicato e le tensioni con il padre aumenteranno sempre di più. Di fronte alla delicata situazione Marina proverà ancora a spingere Ferri a fare qualcosa per riavvicinarsi alla figlia.

Spoiler Un posto al sole 2 marzo 2026: Rosa gelosa di Pino, Sasà e Mariella scoprono

Dopo l’incidente Cristina tornerà a scuola e rivedrà i suoi compagni, su di lei però non avranno un’influenza positiva. Intanto Rosa sarà ancora in crisi dopo aver visto Pino a cena con un’altra donna. Nonostante il forte sentimento che prova per Damiano ha provato gelosia nei confronti dell’ex fidanzato e questo la farà sentire molto confusa.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Sasà e Mariella continueranno a cercare l’uomo giusto per Bice nell’app di incontri. Mentre saranno alla ricerca di un nuovo amore per la Cerruti faranno delle scoperte.