Un Posto al Sole, spoiler 31 luglio 2025: Mariella e Guido devono fare chiarezza, Saviani preoccupato

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 31 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Mariella e Guido dopo essersi riavvicinati dovranno capire cosa provano davvero l’uno nei confronti dell’altra. Intanto Cerruti non potrà fare a meno di preoccuparsi per l’amica, teme infatti che possa fare i conti con un’altra delusione. Dopo la fine del matrimonio con Del Bue la vigilessa ha già sofferto tanto e non vuole che stia ancora male.

Spoiler Un posto al sole 31 luglio 2025: Saviani preoccupato, cosa teme il giornalista

Momento complicato anche per Michele, grazie alla sua informazione la Polizia è riuscita a trovare il corpo di Assane ma ha paura che sarà costretto a rivelare come abbia scoperto il realtà dove si trovava il bracciante.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Marina potrebbe trovare qualcosa di interesse da usare contro Gennaro Gagliotti per liberarsi finalmente di lui. Nel frattempo Rosa e Pino, con la complicità di Raffaele, capiranno di dover trovare nella loro relazione un equilibrio.