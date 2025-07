Un Posto al Sole, spoiler 30 luglio 2025: Michele fa un passo indietro, nuovi problemi per Gagliotti?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 30 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo il ritrovamento del corpo di Assane Saviani deciderà di seguire i consigli della sua famiglia, infatti deciderà di fare un passo indietro e di distaccarsi un po’ dalla vicenda del bracciante.

Spoiler Un posto al sole 30 luglio 2025: Gennaro Gagliotti ancora nei guai?

Le indagini della Polizia hanno fatto preoccupare non poco Gennaro Gagliotti, lui però riuscirà a far ricadere tutti i sospetti su Okoro. Il suo interesse per le belle donne, però, potrebbe fargli fare i conti con nuove problematiche da gestire.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che il temporaneo trasferimento di Rosa alla terrazza spingerà lei e Pino a riflettere insieme sul loro rapporto. Nel frattempo, il comportamento del mastro di ballo farà infastidire Micaela al punto da prendere una decisione sorprendente.