Un Posto al Sole, spoiler 29 luglio 2025: Gagliotti vuole incolpare Okoro, Rosa decide di…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 29 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele continuerà a collaborare con la Polizia dopo il ritrovamento del corpo di Assane. Il suo obiettivo è quello di dimostrare che c’entra Gennaro Gagliotti con la morte dell’ex bracciante.

Spoiler Un posto al sole 29 luglio 2025: Rosa accetta la proposta di Giulia

Per il nuovo amministrato delegato dei Cantieri non sarà un momento sereno, cercherà infatti di scaricare tutte le sue colpe in Okoro. Quest’ultimo, però, potrebbe non essere disposto ad accettare tutto ciò.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa continuerà ad avere dei dubbi, però deciderà di accettare la proposta di Giulia. Lei e Manuel per un po’ si trasferiranno alla terrazza, in questo modo potrà aiutare la Poggi con Luca. Questo cambiamento però potrebbe crearle qualche problema. Per Micaela non sarà affatto una bella giornata, la Cirillo non solo si scontrerà con Filippo ma avrà una discussione anche con il suo insegnante di ballo Pasquale.