Un Posto al Sole, spoiler 2 ottobre 2025: Gagliotti compiaciuto, le gemelle Cirillo rischiano di…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 2 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eduardo grazie al grande impegno di Rosa otterrà un colloquio di lavoro, qualcuno però si intrometterà per mettergli i bastoni tra le ruote. Rientrato a Napoli Sabbiese non ha trovato l’accoglienza che sperava di ricevere nel quartiere e la cosa lo sta turbando molto.

Spoiler Un posto al sole 2 ottobre 2025: Ferri e Ludovico ancora nei guai

Trascorrendo così tanto tempo con il fratello Gennaro Gagliotti apparirà alquanto compiaciuto nel notare che Vinicio sta iniziando a somigliare sempre di più a lui. Nel frattempo Roberto Ferri e Ludovico dovranno fare di nuovo i conti con l’atteggiamento minaccioso di Rosario.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Manuela e Micaela convinceranno Elena a dare una possibilità alla loro idea, infatti registreranno una puntata di prova a Radio Golfo 99. Le gemelle Cirillo, però, potrebbero rovinare tutto.