Un Posto al Sole, spoiler 27 febbraio 2026: un confronto delude Palladini, Rosa ha capito che…

Anna delude le aspettative di Gianluca, Manuela deve... Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte27 Febbraio 2026
Spoiler Un posto al sole 27 febbraio 2026
Gianluca di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 27 febbraio 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la cena al ristorante si rivelerà un vero e proprio disastro per Rosa a causa del momento di confusione che sta vivendo. Come affronterà la sua crisi interiore?

Spoiler Un posto al sole 27 febbraio 2026: Anna delude le aspettative di Gianluca

La Picariello è certa dell’amore che prova nei confronti di Damiano, però si è resa conti di provare ancora dei sentimenti per Pino. Intanto ci sarà un confronto tra Anna e Gianluca, ciò che si diranno deluderà non poco le aspettative del Palladini in merito alla loro relazione.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Manuela dovrà fare i conti con un dilemma difficile mentre sarà occupata con i preparativi del suo matrimonio con Niko.

