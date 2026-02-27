Un Posto al Sole, spoiler 27 febbraio 2026: un confronto delude Palladini, Rosa ha capito che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 27 febbraio 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la cena al ristorante si rivelerà un vero e proprio disastro per Rosa a causa del momento di confusione che sta vivendo. Come affronterà la sua crisi interiore?

Spoiler Un posto al sole 27 febbraio 2026: Anna delude le aspettative di Gianluca

La Picariello è certa dell’amore che prova nei confronti di Damiano, però si è resa conti di provare ancora dei sentimenti per Pino. Intanto ci sarà un confronto tra Anna e Gianluca, ciò che si diranno deluderà non poco le aspettative del Palladini in merito alla loro relazione.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Manuela dovrà fare i conti con un dilemma difficile mentre sarà occupata con i preparativi del suo matrimonio con Niko.