Un Posto al Sole, spoiler 26 febbraio 2026: Rosa in crisi, Alberto rivede Anna e…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 26 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa è al settimo cielo da quando lei e Damiano sono tornati insieme. La Picariello aveva provato a voltare pagina ma non era mai riuscita a dimenticare il padre di suo figlio.

Spoiler Un posto al sole 26 febbraio 2026: Marina capisce che Cristina ha bisogno di aiuto

Rosa però dovrà fare i conti con un momento di crisi non appena si renderà conto che anche Pino sta voltando pagina dopo che la loro relazione è giunta al capolinea. Il postino occupa ancora un posto speciale nel suo cuore nonostante sia innamorata di Renda?

Cristina proverà ad essere allegra ma nonostante il suo sforzo non sarà facile per lei nascondere il dolore che sta provando. Marina si renderà conto che la figlia di Roberto ha bisogno di aiuto. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che l’interesse di Gianluca nei confronti di Anna sarà sempre più forte, intanto Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la ragazza che ha fatto breccia nel cuore di suo figlio.