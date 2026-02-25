Un Posto al Sole, spoiler 25 febbraio 2026: scioccante scoperta sull’incidente, Ornella non riesce…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 25 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina sta soffrendo molto a causa del trauma che ha subito e vorrebbe che il padre fosse più presente, lui però continuerà ad apparire in difficoltà nel rapportarsi con la figlia.

Spoiler Un posto al sole 25 febbraio 2026: tensione alle stelle tra Ornella e Raffaele, amara consapevolezza per Michele

Verrà a galla una scioccante scoperta in merito agli istanti che hanno preceduto il terribile incidente, questa darà a Cristina un quadro più complesso in merito al suo stato d’animo.

Il rapporto tra Ornella e Raffaele è sempre stato molto solido e affiatato, le cose tra loro però continueranno a peggiorare. Tornata a Napoli la Bruni non riuscirà ancora a superare la crisi con il marito. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella deciderà di ritirare il veto su Sanremo, intanto Michele comincerà a rendersi conto di quanto sia faticoso dirigere la radio.