Un Posto al Sole, spoiler 24 febbraio 2026: Cristina manifesta tanta sofferenza, Ornella confida a Giulia…

Marina prova a rassicurare Cristina, è scontro tra Mariella e Guido. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte24 Febbraio 2026
Ornella di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 24 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina sarà ancora molto turbata a causa dell’incidente ma il fatto di essere tornata a casa la farà stare un po’ meglio. Grazie alla vicinanza dei suoi amici, infatti, l’umore della figlia di Ferri migliorerà.

Marina cercherà di rassicurare Cristina dicendole che il padre nutre un grande affetto nei suoi confronti nonostante sia sempre molto freddo. A quel punto la figlia di Roberto tirerà fuori tutta la sofferenza che prova.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo essere tornata a Napoli Ornella si confiderà con Giulia. All’amica dirà di essere ancora molto ferita a causa del comportamento di Raffaele, il sereno tra loro quindi sembrerà ancora molto lontano. Nel frattempo scoppierà uno scontro tra Mariella e Guido a causa del Festival di Sanremo, però potrebbero esserci altre sorprese per loro.

