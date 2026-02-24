Un Posto al Sole, spoiler 24 febbraio 2026: Cristina manifesta tanta sofferenza, Ornella confida a Giulia…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 24 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina sarà ancora molto turbata a causa dell’incidente ma il fatto di essere tornata a casa la farà stare un po’ meglio. Grazie alla vicinanza dei suoi amici, infatti, l’umore della figlia di Ferri migliorerà.

Spoiler Un posto al sole 24 febbraio 2026: Marina prova a rassicurare Cristina, è scontro tra Mariella e Guido

Marina cercherà di rassicurare Cristina dicendole che il padre nutre un grande affetto nei suoi confronti nonostante sia sempre molto freddo. A quel punto la figlia di Roberto tirerà fuori tutta la sofferenza che prova.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo essere tornata a Napoli Ornella si confiderà con Giulia. All’amica dirà di essere ancora molto ferita a causa del comportamento di Raffaele, il sereno tra loro quindi sembrerà ancora molto lontano. Nel frattempo scoppierà uno scontro tra Mariella e Guido a causa del Festival di Sanremo, però potrebbero esserci altre sorprese per loro.