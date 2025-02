Un Posto al Sole, spoiler 26/2: Gagliotti trama contro Michele

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano tensioni alle stelle per Michele Saviani. Nella puntata di mercoledì 26 febbraio, in onda alle 20:50 su Rai 3, Gennaro Gagliotti deciderà di passare all’azione. Ormai esasperato dall’inchiesta di Michele sulle attività della sua famiglia, Gagliotti si rivolgerà a un alleato che nessun telespettatore si aspettarebbe: Roberto Ferri. La sua richiesta sarà chiara e spietata: sbarazzarsi del giornalista una volta per tutte. Cosa avrà in mente?

Un Posto al Sole, anticipazioni 26 febbraio: Michele nei guai

Le anticipazioni di Un Posto al Sole promettono colpi di scena mozzafiato nella puntata del 26 febbraio. Michele Saviani si troverà in una situazione sempre più pericolosa: la sua inchiesta sui loschi affari dei Gagliotti, legata al caporalato nei campi di lavoro, sarà scoperta. E Gennaro Gagliotti non avrà intenzione di rimanere a guardare. Ormai stanco dell’invadenza del giornalista e temendo che le sue operazioni illegali vengano svelate, Gennaro deciderà di agire senza scrupoli. Per mettere a tacere Michele una volta per tutte, si rivolgerà a un suo potente alleato: Roberto Ferri. L’imprenditore non farà giri di parole e chiederà al marito di Marina di sbarazzarsi di Michele, costi quel che costi.

Michele sarà in pericolo!

Guido sconvolto dalla scoperta su Mariella!

Mentre la tensione intorno a Michele Saviani continuerà a crescere, un altro personaggio di Un Posto al Sole sarà alle prese con una rivelazione dolorosa. Guido Del Bue, appena rientrato a Napoli dopo aver accompagnato la fidanzata Claudia in tournée nei borghi italiani, dovrà fare i conti con una notizia che lo lascerà senza parole. Il vigile di Palazzo Palladini, felice di essere tornato a casa, non si aspetterà minimamente quello che è accaduto nel frattempo: l’inizio della relazione di Mariella con Mimmo. Questa situazione metterà ulteriormente in crisi Guido. Per il Del Bue sarà davvero difficile accettare la nuova relazione dell’ex moglie con Mimmo, ma il colpo più doloroso arriverà quando si accorgerà della sintonia tra il suo rivale e il figlio, Lollo. Vedere Mimmo così a suo agio nel ruolo di “nuovo compagno” e, soprattutto, come figura di riferimento per il figlioletto, lo farà sprofondare in una crisi emotiva.