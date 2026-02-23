Un Posto al Sole, spoiler 23 febbraio 2026: torna il sereno tra Ornella e Raffaele? Intanto Cristina…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 23 febbraio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eleanor sta per andare via da Napoli e questa volta lo farà con il sorriso dal momento che è riuscita a riconciliarsi con Imma e Ciro, Raffaele sarà davvero felice di averla aiutata.

Spoiler Un posto al sole 23 febbraio 2026: Cristina spera di superare il terribile trauma

Dopo il ritorno a sorpresa Raffaele dovrà affrontare una delicata situazione, cioè riuscire a ricucire il suo rapporto con la moglie. Dopo che Ornella ha deciso di tornare a casa riusciranno a lasciarsi i loro problemi alle spalle?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Cristina dopo essere stata dimessa dall’ospedale andrà temporaneamente a vivere a casa del padre a Palazzo Palladini. Dopo l’incidente è ancora sconvolta e spera di superare il terribile trauma vissuto. Ferri e sua moglie riusciranno ad aiutarla dal punto di vista psicologico?