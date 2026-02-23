SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 23 febbraio 2026: torna il sereno tra Ornella e Raffaele? Intanto Cristina…

Cristina spera di superare il terribile trauma. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte23 Febbraio 2026
Spoiler Un posto al sole 23 febbraio 2026
Ornella di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 23 febbraio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eleanor sta per andare via da Napoli e questa volta lo farà con il sorriso dal momento che è riuscita a riconciliarsi con Imma e Ciro, Raffaele sarà davvero felice di averla aiutata.

Spoiler Un posto al sole 23 febbraio 2026: Cristina spera di superare il terribile trauma

Dopo il ritorno a sorpresa Raffaele dovrà affrontare una delicata situazione, cioè riuscire a ricucire il suo rapporto con la moglie. Dopo che Ornella ha deciso di tornare a casa riusciranno a lasciarsi i loro problemi alle spalle?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Cristina dopo essere stata dimessa dall’ospedale andrà temporaneamente a vivere a casa del padre a Palazzo Palladini. Dopo l’incidente è ancora sconvolta e spera di superare il terribile trauma vissuto. Ferri e sua moglie riusciranno ad aiutarla dal punto di vista psicologico?

Tags
