Un Posto al Sole, spoiler 20 febbraio 2026: arrivo a sorpresa a Palazzo Palladini, Mariella e Sasà decidono…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 20 febbraio 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Raffaele è riuscito a far riconciliare Eleanor con Ciro e Imma, la vicenda quindi si concluderà in modo positivo e saranno felici di festeggiare. Poco dopo verranno colti nel pieno dei festeggiamenti da un inaspettato arrivo a sorpresa.

Spoiler Un posto al sole 20 febbraio 2026: Cristina viene dimessa dall’ospedale, imprevisto per Sasà e Mariella

Dopo il terribile incidente che l’ha sconvolta Cristina inizierà a stare meglio e potrà lasciare l’ospedale, la madre però non si è ancora ripresa infatti per un po’ starà con Marina e Roberto. I coniugi Ferri riusciranno a darle il supporto di cui ha bisogno?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Sasà e Mariella daranno appuntamento all’uomo che hanno scelto per Bice senza che lei sappia nulla. I due vorranno valutarlo prima di presentarlo alla Cerruti ma dovranno fare i conti con un imprevisto.