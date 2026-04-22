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Un Posto al Sole, spoiler 22 aprile 2026: Maurizio vuole chiamare Manuela e raccontarle la verità

rivalità accesa tra Ferri e Mori, torna il sereno tra Nunzio e Rossella? Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte22 Aprile 2026
Spoiler Un posto al sole 22 aprile 2026
Maurizio di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 22 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina non ha voluto avere più niente a che fare con la madre da quando ha scoperto che tradiva Edoardo. Greta proverà a recuperare il loro rapporto ma sarà del tutto inutile.

Spoiler Un posto al sole 22 aprile 2026: rivalità accesa tra Ferri e Mori, torna il sereno tra Nunzio e Rossella?

Infastidito dalle parole di Ferri al Circolo Mori gli riserverà un colpo basso che farà aumentare la rivalità nata tra loro. Nel frattempo Maurizio si lascerà convincere da Iolanda e deciderà di contattare Manuela per darle una spiegazione.

Il padre delle gemelle Cirillo vuole svelare il motivo che l’ha spinto a restare lontano dalle sue figlie fino ad ora. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che per risolvere le loro tensioni Rossella e Nunzio decideranno di trasferirsi insieme alla terrazza, lì verranno accolti con grande affetto da Luca e Giulia.

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Sara Fonte22 Aprile 2026