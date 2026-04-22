Un Posto al Sole, spoiler 22 aprile 2026: Maurizio vuole chiamare Manuela e raccontarle la verità

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 22 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina non ha voluto avere più niente a che fare con la madre da quando ha scoperto che tradiva Edoardo. Greta proverà a recuperare il loro rapporto ma sarà del tutto inutile.

Spoiler Un posto al sole 22 aprile 2026: rivalità accesa tra Ferri e Mori, torna il sereno tra Nunzio e Rossella?

Infastidito dalle parole di Ferri al Circolo Mori gli riserverà un colpo basso che farà aumentare la rivalità nata tra loro. Nel frattempo Maurizio si lascerà convincere da Iolanda e deciderà di contattare Manuela per darle una spiegazione.

Il padre delle gemelle Cirillo vuole svelare il motivo che l’ha spinto a restare lontano dalle sue figlie fino ad ora. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che per risolvere le loro tensioni Rossella e Nunzio decideranno di trasferirsi insieme alla terrazza, lì verranno accolti con grande affetto da Luca e Giulia.