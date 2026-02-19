Un Posto al Sole, spoiler 19 febbraio 2026: Cristina è traumatizzata, Gianluca deve affrontare…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 19 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eleanor Price e i suoi collaboratori saranno pronti a ripartire per New York però lasciare Napoli e Palazzo Palladini sarà più difficile del previsto.

Spoiler Un posto al sole 19 febbraio 2026: Gianluca sempre più coinvolto da Anna, sorpresa per Raffaele

La signora Price riserverà una piacevole sorpresa a Raffaele prima di andare via. Intanto Marina e Roberto dovranno occuparsi della situazione alquanto delicata di Cristina dal punto di vista psicologico. L’incidente, le pessime condizioni di Greta e la morte del compagno della madre l’hanno non poco turbata.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Gianluca sarà sempre più coinvolto da Anna emotivamente. Palladini però dovrà affrontare il carattere contraddittorio e ambiguo della ragazza.