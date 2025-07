Un Posto al Sole, spoiler 18 luglio 2025: Saviani non si arrende, Viola deve dire a Damiano che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 18 luglio 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che sempre più ossessionato dal voler scoprire la verità Michele cercherà altri indizi per fare chiarezza sulla scomparsa di Assane. Il giornalista vuole a tutti i costi smascherare Gennario Gagliotti e dopo quello che è successo ad Agata è ancora più determinato.

Spoiler Un posto al sole 18 luglio 2025: Viola deve comunicare la sua decisione a Damiano

Le cose per Roberto Ferri continueranno a complicarsi, non solo deve fare i conti con i problemi nati in cantiere con Gennaro Gagliotti ma dovrà anche affrontare la querela di Alberto Palladini dopo averlo aggredito.

Vista la delicata situazione Elena chiederà a Filippo di non lasciare il padre da solo perché sta affrontando delle difficoltà. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Viola ha deciso di accompagnare Eugenio a Milano perché non se la sente di lasciarlo da solo in un momento così difficile. La Bruni, però, dovrà trovare il modo per comunicare la sua decisione a Damiano.