Un Posto al Sole, spoiler 18 febbraio 2026: la banda viene scoperta? Importante svolta tra Anna e Palladini

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo un evidente avvicinamento, durante il quale lei non è sempre sembrata convinta, ci sarà un importante svolta nel rapporto tra Anna e Gianluca.

Spoiler Un posto al sole 18 febbraio 2026: Ferri incapace di aiutare la figlia, Sabbiese e la banda a rischio

Dopo l’incidente Cristina sarà molto turbata e le critiche condizioni di salute della madre non faranno che peggiorare il suo stato d’animo. La delicata situazione metterà in vista l’incapacità di Ferri di accogliere la sofferenza della figlia.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che grazie ad alcune immagini di una videocamera di sorveglianza la Polizia potrebbe scoprire che dietro la rapina c’è la banda in cui è coinvolto anche Sabbiese.