Un Posto al Sole, spoiler 16 aprile 2026: Ferri nervoso, aumenta la tensione tra Nunzio e Rossella

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 16 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Serena durante il confronto con Maurizio gli farà alcune domande, il padre delle gemelle però deciderà di non dirle nulla. L’uomo sta nascondendo un terribile segreto?

Spoiler Un posto al sole 16 aprile 2026: Stefano innervosisce Ferri, Nunzio e Rossella in disaccordo

Il rapporto tra Roberto e Cristina continuerà ad essere molto conflittuale da quando la figlia sta vivendo con lui, Ferri apparirà molto nervoso perché si sentirà giudicato da tutti. A farlo innervosire sarà anche un’insinuazione dell’amante di Greta, ciò che gli dirà infatti potrebbe nascondere qualcosa di vero.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la tensione tra Nunzio e Rossella aumenterà. Lei preferirebbe continuare a vivere a casa dei suoi genitori dopo aver scoperto che il seminterrato è inagibile. Cammarota, invece, vorrebbe accettare la proposta di Giulia e trasferirsi alla terrazza.