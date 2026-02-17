Un Posto al Sole, spoiler 17 febbraio 2026: Sabbiese fa un passo indietro, Ferri deve dire alla figlia…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 17 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Roberto Ferri sarà sollevato non appena scoprirà che nell’incidente Cristina si è fratturata solamente una gamba. Alla figlia però dovrà dare una notizia terribile.

Spoiler Un posto al sole 17 febbraio 2026: Sabbiese dopo la rapina ci ripensa, Micaela si sfoga con Samuel

Eduardo proverà a tornare sulla strada giusta per dedicarsi al meglio alla sua famiglia. Infatti deciderà di mettere fine alla sua collaborazione con la banda e dopo aver piazzato la refurtiva della rapina da un ricettatore chiederà ad Angelo di poter lavorare davvero con lui come elettricista.

In radio Michele farà una dura ramanzina a Micaela e lei si sfogherà con Samuel mentre lui sta organizzando al Caffè Vulcano la serata di martedì grasso. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Gianluca riceverà un’inaspettata visita che gradirà molto.