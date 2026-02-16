Un Posto al Sole, spoiler 16 febbraio 2026: brutte notizie per Ferri e Marina, Raffaele scopre che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 16 febbraio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Marina e Roberto Ferri saranno pronti a festeggiare il nuovo successo ai Cantieri dopo aver definito gli ultimi dettagli in merito allo yacht che dovranno realizzare per Eleanor Price.

Spoiler Un posto al sole 16 febbraio 2026: Raffaele scopre la decisione di Eleanor Price

I coniugi Ferri potrebbero non fare in tempo a festeggiare, infatti dovranno fare i conti con una notizia terribile. Cosa succederà?

Raffaele scoprirà che la sua nuova amica americana ha deciso di tornare in America. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Guido farà finta di non capire nulla, intanto tramite l’app di incontri Sasà e Mariella selezioneranno un possibile spasimante per Bice.