Un Posto al Sole, spoiler 13 febbraio 2026: nuova opportunità per Gianluca, la sua serenità è in pericolo?

Qualcosa turba Gianluca? Nunzio e Samuel per San Valentino... Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte13 Febbraio 2026
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 13 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Raffaele ha provato a mediare ma il tanto atteso incontro tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore a quanto pare non andrà come speravano.

Dopo le parole di Alberto Silvia ha riflettuto a lungo e ha deciso di concedere un’altra possibilità a Gianluca offrendogli un lavoro al Caffè Vulcano. Sembra però che qualcosa potrebbe rovinare la ritrovata serenità del giovane Palladini.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Nunzio e Samuel in occasione della festa di San Valentino avranno la possibilità di dimostrare il loro romanticismo a Rossella e Micaela.

