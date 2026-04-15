Un Posto al Sole, spoiler 15 aprile 2026: inaspettato incontro per le Cirillo, Greta e Stefano scoprono…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 15 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che le sorelle Cirillo faranno un tuffo tra i ricordi dopo la partenza di Monica, un incontro inaspettato però rischierà di compromettere gli equilibri che sono riuscite ad ottenere fino ad ora.

Spoiler Un posto al sole 15 aprile 2026: Rossella e Nunzio accettato la proposta di Giulia?

Greta e Stefano da un po’ hanno una relazione clandestina, prima di morire Edoardo aveva scoperto che c’era un altro uomo ma stava provando a salvare il loro rapporto. La Fournier e il suo ‘amante’ affronteranno nuove rivelazioni che faranno aumentare la distanza tra loro.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Michele e Silvia saranno felici della permanenza di Rossella e Nunzio a casa loro, nonostante quest’ultimo abbia manifestato il suo disagio. La proposta di Giulia potrebbe però cambiare le cose, la coppia deciderà di accettare?