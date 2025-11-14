Un posto al sole, spoiler 17-21/11: Renato arrabbiato con Raffaele

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’atmosfera a Palazzo Palladini si fa densa di tensione. Nella settimana dal 17 al 21 novembre 2025, la soap Un Posto al Sole propone una concatenazione di momenti cruciali, come se ogni personaggio, ogni sguardo, ogni silenzio stesse per rivelare un segreto. Il ritmo si fa più lento, ma l’intensità cresce; i retroscena emergono con eleganza e con il gusto della memoria. Protagonisti saranno Damiano, Eduardo, Raffaele, Renato, Espedito, Micaela e il bieco Gennaro Gagliotti. Vi ricordiamo che la soap va in onda su Rai 3 da lunedì al venerdì alle 20:50 e per chi è impossibilitato a seguirla “in diretta” può recuperare le puntate su Raiplay. Ecco cosa ci attende per la prossima settimana.

Trame principali della settimana

Lunedì 17 novembre vede il poliziotto Damiano impegnato a trovare prove per dimostrare l’innocenza di Eduardo nell’aggressione a Peppe Caputo, ma finirà in una situazione pericolosa. Nel frattempo, la fragile Micaela resterà immobile, senza reazione, e sarà sua sorella Serena ad aiutarla psicologicamente. Guido, invece, chiederà a Mariella una conferma della riconciliazione, convinto che il ritorno a Palazzo Palladini sia ormai imminente. Martedì 18 novembre porterà un doppio fronte: da un lato, Raffaele, spinto da Otello, valuterà il proprio futuro professionale, un’idea che non tutti accoglieranno con favore. Dall’altro, Eduardo compirà un atto di coraggio che rinsalderà il legame con Damiano, ma il merito sarà attribuito attribuito a Grillo. Entrambi sanno che contro di loro c’è l’ospite ispettore Caputo. Dall’altro, Eduardo compierà un atto di coraggio che rinsalderà il legame con Damiano. Entrambi sanno che contro di loro c’è l’ostile ispettore Grillo. Mercoledì 19 novembre aprirà uno squarcio su sentimenti incerti: Clara parlerà con Damiano e lo inviterà a non illudere Rosa invitandolo a interrogarsi sui suoi reali sentimenti. Lui deciderà di portare la sua ex a cena per un confronto, durante il quale affioreranno tutte le sue insicurezze. Nel frattempo, Eduardo, ormai scagionato dall’accusa, incontrerà di nuovo la misteriosa Stella. Renato celerà ancora rancore verso Raffaele, che sarà chiamato a comunicare a Otello la scelta di non prolungare la sua permanenza come amministratore. Giovedì 20 novembre mostrerà momenti difficili che faranno restare i telespettetori della soap sulle spine: Castrese sarà in ansia per la salute del padre; Espedito affronterà Gennaro per tentare di salvare l’azienda di famiglia; Vinicio sarà ormai preda del suo buio interiore mentre Rosa inizierà a percepire la sincerità di Damiano. La apatica Micaela potrebbe ricevere una scossa inaspettata. Venerdì 21 novembre si preannuncia come momento di svolta: Marina convincerà Mariella e la sua famiglia a unire le forze contro Gennaro, mentre Vinicio, in un raggio di lucidità, potrebbe ricordare le parole compromettenti di Cristiano e decidere di affrontarlo. Alla vigilia di una nuova diretta radio con Michele, Micaela potrebbe finalmente emergere dal torpore che preoccupa tutti.