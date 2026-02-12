Un Posto al Sole, spoiler 12 febbraio 2026: Eleanor vuole svelare la verità, Damiano ha un’intuizione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 12 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eleanor sarà molto felice di aver incontrato Ciro e Imma Buonocore dopo essersi finta una turista. Con il sostegno di Raffaele vorrà rivelare la verità ad entrambi sulla sua identità, Colin però continuerà a mostrarsi contrario.

Spoiler Un posto al sole 12 febbraio 2026: Renda vicino alla verità, Alberto turbato

Dopo che Stella si è presentata al centro di ascolto da Clara Sabbiese è andato su tutte le furie e si è precipitato a casa sua. Visibilmente infastidito l’ha rimproverata per il suo pericoloso gesto e ha preso le distanze non solo da lei ma dall’intera banda, sembra quindi che non lavorerà più con loro.

Nel frattempo Damiano avrà un’intuizione che potrebbe fargli capire come stanno davvero le cose. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo aver scoperto che Gianluca sta frequentando la misteriosa ragazza che aveva recentemente incontrato sarà molto turbato. Intanto, in preda al senso di colpa, Silvia offrirà un’altra opportunità al giovane Palladini.