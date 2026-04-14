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Un Posto al Sole, spoiler 14 aprile 2026: Greta chiude con Stefano? Nunzio e Rossella devono trovare…

Stefano non si arrende con Greta, brutte notizie per Rossella e Nunzio. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte14 Aprile 2026
Spoiler Un posto al sole 14 aprile 2026
Greta di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 14 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver dormito a casa di Filippo e Serena turbata per la scoperta sulla madre Cristina si rassegnerà e deciderà di tornare a casa del padre.

Spoiler Un posto al sole 14 aprile 2026: Stefano non si arrende con Greta, brutte notizie per Rossella e Nunzio

Stefano continuerà ad essere insistente nei confronti di Greta perché non ha nessuna intenzione di perderla, lei però è preoccupata per la figlia e sembrerà convinta di voler mettere fine alla loro relazione.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo aver scoperto che il loro appartamento al momento non è agibile Nunzio e Rossella dovranno trovare un altro posto in cui vivere per un lungo periodo. Cammarota è apparso alquanto a disagio a casa di Michele e Silvia, in molti però si offriranno di ospitarli.

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Sara Fonte14 Aprile 2026