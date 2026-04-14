Un Posto al Sole, spoiler 14 aprile 2026: Greta chiude con Stefano? Nunzio e Rossella devono trovare…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 14 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver dormito a casa di Filippo e Serena turbata per la scoperta sulla madre Cristina si rassegnerà e deciderà di tornare a casa del padre.

Spoiler Un posto al sole 14 aprile 2026: Stefano non si arrende con Greta, brutte notizie per Rossella e Nunzio

Stefano continuerà ad essere insistente nei confronti di Greta perché non ha nessuna intenzione di perderla, lei però è preoccupata per la figlia e sembrerà convinta di voler mettere fine alla loro relazione.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo aver scoperto che il loro appartamento al momento non è agibile Nunzio e Rossella dovranno trovare un altro posto in cui vivere per un lungo periodo. Cammarota è apparso alquanto a disagio a casa di Michele e Silvia, in molti però si offriranno di ospitarli.