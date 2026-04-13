Un Posto al Sole, spoiler 13 aprile 2026: Cristina furiosa con Greta, il gesto di Angelo spiazza Eduardo

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 13 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che sarà un momento molto delicato per Cristina dopo quello che ha scoperto. Greta proverà a spiegarle che lei ed Eduardo stavano vivendo un momento di crisi. Parlerà anche del fatto che un altro uomo è entrano nella sua vita ma la figlia scoppierà in lacrime.

Spoiler Un posto al sole 13 aprile 2026: Angelo stupisce Sabbiese, brutte notizie per Nunzio e Rossella

Tanta sarà la rabbia e la sofferenza di Cristina di fronte alle spiegazioni della madre. Roberto riporterà la figlia alla normalità, però come al solito lo farà alle sue condizioni.

Angelo sarà mortificato per non aver dato i soldi ottenuti grazie all’ultimo colpo fatta dalla banda dal momento che lui non ha partecipato. Il ragazzo, però, farà un gesto che lascerà Eduardo senza parole. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rossella e Nunzio dovranno fare i conti con una cattiva notizia dopo che che il tecnico farà un sopralluogo nel loro appartamento per valutare i danni causati dalla pioggia.