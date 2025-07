Un Posto al Sole, spoiler 11 luglio 2025: Viola si sente in colpa con Eugenio, Mariella in crisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 11 luglio 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver parlato con i suoi cari e aver riflettuto Michele sembrerà convinto di voler prendere le distanze da Agata e di lasciar perdere la pista che stava seguendo con Agata per scoprire che fine abbia fatto Assane.

Spoiler Un posto al sole 11 luglio 2025: Mariella in crisi per Guido, Gagliotti inarrestabile

Nella puntata di stasera, però, Agata non sembrerà essere disposta ad arrendersi perché è certa di essere ormai ad un passo dalla verità in merito alla scomparsa dell’ex bracciante di Gennaro Gagliotti. Intanto Viola si sentirà in colpa dopo aver appreso che le condizioni di salute di Eugenio sono più gravi del previsto e che dovrà subire un intervento di bypass.

Nel frattempo Ferri e Marina proveranno a tenere a bada Gagliotti, lui però continuerà ad ignorare i loro consigli e non perderà occasione per ricordare loro che ormai è lui ad avere il totale controllo dei Cantieri. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella troverà come sempre il sostegno di Sasà in un momento molto delicato per lei. La vigilessa sarà in piena crisi per Guido e Lollo inizierà a risentire della situazione, infatti mostrerà qualche segnale che lascia intendere che c’è qualcosa che non va.