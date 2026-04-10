Un Posto al Sole, spoiler 10 aprile 2026: Cristina fa una scoperta su Greta e scappa, Nunzio a disagio

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 10 aprile 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina scapperà via e farà perdere le sue tracce dopo aver scoperto un’inaspettata e sconvolgente verità sulla madre. Greta, Ferri e Marina proveranno ad affrontare la delicata vicenda, anche Serena e Filippo in preda alla preoccupazione li aiuteranno.

Spoiler Un posto al sole 10 aprile 2026: Palladini non vuole Sabbiese a Palazzo Palladini, Nunzio non è a suo agio

Diversi sono stati i danni causati a Palazzo Palladini dai bulli che si sono imbucati alla festa di Cristina. Per risolvere alcune problematica Raffaele accetterà di affidare il lavoro a Sabbiese e Angelo su suggerimento di Rosa.

I due dovranno aggiustare i lampioni del palazzo, Alberto Palladini però sarà contrario. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Nunzio non apparirà a suo agio, farà infatti fatica a farsi ospitare insieme a Rossella da Silvia e Michele.