Un Posto al Sole, spoiler 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Ciro a Imma, Sabbiese prende una decisione

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 11 febbraio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eleanor, arrivata a Napoli per questioni familiari più che professionali, ha chiesto aiuto a Raffaele. Accompagnata dal portiere di Palazzo Palladini riuscirà finalmente ad incontrare Ciro e Imma.

Spoiler Un posto al sole 11 febbraio 2026: Alberto riconosce Anna, Eduardo decide di…

Al centro di recupero per gli alcolisti Gianluca ha da poco incontrato Anna restando molto colpito. Il giovane Palladini sarà sempre più affascinato da lei e non ha idea del fatto che Alberto quando la vedrà la riconoscerà subito.

Palladini l’aveva già incontrata, per lui è la misteriosa ragazza della pioggia. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo la visita di Stella ricevuta da Clara al centro d’ascolto Sabbiese sarà costretto a prendere una drastica decisione prima che la verità venga a galla.