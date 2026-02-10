SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 10 febbraio 2026: Sabbiese freddo con Stella, lei ferita mette a rischio…

Ferri prende una decisione dopo l'ultimatum di Saviani. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte10 Febbraio 2026
Spoiler Un posto al sole 10 febbraio 2026
Eduardo e Stella di Un posto al sole (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 10 febbraio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in preda all’entusiasmo sembrava essere tornata la sintonia tra Eduardo e Stella, lui però sarà molto freddo nei suoi confronti.

Spoiler Un posto al sole 10 febbraio 2026: Ferri prende una decisione dopo l’ultimatum di Saviani

Ferita dall’atteggiamento di Sabbiese Stella si renderà protagonista di un colpo di testa pericoloso che potrebbe rovinare la serenità della famiglia di Eduardo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che messo alle strette da Michele in merito al ruolo di direttore di Radio Golfo 99 Roberto Ferri prenderà una definitiva decisione. Nel frattempo Cerruti e Mariella penseranno ad una strategia per trovare un nuovo amore per Bice.

Tags
Sara Fonte10 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©