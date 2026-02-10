Un Posto al Sole, spoiler 10 febbraio 2026: Sabbiese freddo con Stella, lei ferita mette a rischio…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 10 febbraio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in preda all’entusiasmo sembrava essere tornata la sintonia tra Eduardo e Stella, lui però sarà molto freddo nei suoi confronti.

Spoiler Un posto al sole 10 febbraio 2026: Ferri prende una decisione dopo l’ultimatum di Saviani

Ferita dall’atteggiamento di Sabbiese Stella si renderà protagonista di un colpo di testa pericoloso che potrebbe rovinare la serenità della famiglia di Eduardo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che messo alle strette da Michele in merito al ruolo di direttore di Radio Golfo 99 Roberto Ferri prenderà una definitiva decisione. Nel frattempo Cerruti e Mariella penseranno ad una strategia per trovare un nuovo amore per Bice.