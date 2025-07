Un Posto al Sole, spoiler 9 luglio 2025: Eugenio fa preoccupare Viola, Guido e Mariella confusi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 9 luglio 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Gennaro dopo essere diventato l’amministratore delegato dei Cantieri Flegrei-Palladini escluderà sempre di più Roberto e Marina da ogni decisione, atteggiamento che spingerà entrambi a scagliarsi contro di lui.

Spoiler Un posto al sole 9 luglio 2025: Ferri aggressivo con Alberto, tra Guido e Mariella…

Nella puntata di stasera Roberto Ferri dovrà fare i conti anche con le provocazioni di Alberto Palladini ma non riuscirà a controllarsi, la sua reazione infatti sarà alquanto aggressiva. Nel frattempo Viola manifesterà molta preoccupazioni nei confronti di Eugenio a causa delle sue condizioni di salute.

L’atteggiamento della Bruni lascerà chiaramente intendere quando ancora siano legati lei e il suo ex marito. Lei stessa nei precedenti episodi ha detto alla madre che oltre ad essere il padre di suo figlio continuano a volersi molto bene. Situazione delicata anche per Guido e Mariella, le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che appariranno più vicini ma entrambi saranno molto confusi. Ci sarà un ritorno di fiamma? Per entrambi sarà un momento molto particolare che rischierà di far soffrire il piccolo Lollo.