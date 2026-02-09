Un Posto al Sole, spoiler 9 febbraio 2026: Stella e Sabbiese di nuovo in sintonia, Michele decide di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 9 febbraio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo un breve momento di incertezza Sabbiese ha deciso di compiere la rapina. Il furto nella villa si concluderà senza alcun problema e questo farà vivere ad Eduardo un momento di grande esaltazione.

Spoiler Un posto al sole 9 febbraio 2026: Michele dopo l’anniversario della radio prende una posizione

Felice che il piano abbia funzionato Eduardo tornerà ad essere in sintonia con Stella, da poco aveva messo fine alla loro clandestina relazione per evitare di compromettere il loro rapporto ‘lavorativo’.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che in occasione del trentesimo anniversario di Radio Golfo 99 verrà chiesto a Michele di rappresentare la radio. Questo spingerà Saviani a prendere una posizione nei confronti di Roberto Ferri.