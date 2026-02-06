Un Posto al Sole, spoiler 6 febbraio 2026: Rosa mette Raffaele in difficoltà? Eduardo deve decidere se…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 6 febbraio 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Clara e Rosa appariranno sempre più felici perché dopo un delicato periodo sembra essere tornato il sereno nella loro famiglia. Intanto Sabbiese dovrà prendere una definitiva decisione in merito alla possibilità di oltrepassare la linea tra ciò che è giusto e ciò che invece non lo è.

Spoiler Un posto al sole 6 febbraio 2026: Raffaele nei guai? Alberto prende di mira la cameriera del Vulcano

Raffaele non è stato capace di dire di no alla sua nuova amica e proverà a svolgere il compito che gli ha assegnato, Rosa però senza volerlo potrebbe metterlo in difficoltà.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Gianluca sarà sempre più incuriosito da Anna e tra loro la complicità aumenterà sempre di più. Nel frattempo, per un senso di rivalsa verso il figlio, Alberto prenderà di mira la nuova cameriera del Caffè Vulcano.