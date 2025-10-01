Un Posto al Sole, spoiler 1 ottobre 2025: Ferri e Ludovico vicini, Palladini incontra Piero

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 1 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Ludovico e Roberto Ferri in carcere si avvicineranno sempre di più, tra loro nascerà infatti un’amicizia. Rosario invece non avrà nessuna intenzione di lasciare stare l’imprenditore e le sue minacce saranno sempre più insistenti.

Spoiler Un posto al sole 1 ottobre 2025: Vinicio dalla parte di Gennaro

È stato del tutto inutile il tentativo di Marina Giordano di far aprire gli occhi a Vinicio, il ragazzo infatti apparirà totalmente dalla parte del fratello e il loro rapporto diventerà sempre più forte.

Nel frattempo Alberto incontrerà Piero per cercare di mettere un punto definitivo al conto rimasto in sospeso tra l’uomo e Gianluca. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nonostante all’inizio il cognato apparirà scettico, Renato cercherà di far capire a Raffaele che l’intelligenza artificiale può rivelarsi uno strumento molto utile anche per lui.