Un Posto al Sole, spoiler 1 ottobre 2025: Ferri e Ludovico vicini, Palladini incontra Piero
Alberto incontra Piero, Vinicio dalla parte di Gennaro. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 1 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che Ludovico e Roberto Ferri in carcere si avvicineranno sempre di più, tra loro nascerà infatti un’amicizia. Rosario invece non avrà nessuna intenzione di lasciare stare l’imprenditore e le sue minacce saranno sempre più insistenti.
Spoiler Un posto al sole 1 ottobre 2025: Vinicio dalla parte di Gennaro
È stato del tutto inutile il tentativo di Marina Giordano di far aprire gli occhi a Vinicio, il ragazzo infatti apparirà totalmente dalla parte del fratello e il loro rapporto diventerà sempre più forte.
Nel frattempo Alberto incontrerà Piero per cercare di mettere un punto definitivo al conto rimasto in sospeso tra l’uomo e Gianluca. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nonostante all’inizio il cognato apparirà scettico, Renato cercherà di far capire a Raffaele che l’intelligenza artificiale può rivelarsi uno strumento molto utile anche per lui.