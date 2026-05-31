Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia si riprende il “Costa del Gargano” grazie a Bergantino

RALLY: “BERGA” SI RIPRENDE IL “COSTA DEL GARGANO”

Navigato da Giovanni D’Errico, il manfredoniano si impone nella corsa pugliese, seconda tappa della Coppa Rally ACISPORT ottava Zona, davanti a Giannetti-Esposito e Troiano-Ceccarelli, tutti su Skoda Fabia.

Manfredonia (FG), 31 maggio 2026 – Sono stati acclamati in piazza del Popolo a Manfredonia, dopo aver percorso quasi 250 chilometri di gara, di cui poco meno di 70 a cronometro, i protagonisti della quinta edizione del Rally Costa del Gargano appena conclusa e valida come seconda tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport 2026. A vincere, dopo aver dominato tutte e sette le Prove Speciali in programma è stato il beniamino locale Giuseppe Bergantino che, navigato da Giovanni D’Errico al volante della Skoda Fabia del team New Jolly Motors, ha conquistato il successo con un tempo complessivo di 42’18.1, entrando per la terza volta nell’albo d’oro della corsa, organizzata da Gargano e Tecno Motor Racing Team con i patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, di CONI Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, del Parco del Gargano e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata. “Riconquistare il Costa del Gargano è una soddisfazione grandissima – ha dichiarato il vincitore che riprende lo scettro della competizione dopo due edizioni dominate dal veneto Zambon- felice di aver avuto al mio fianco sul sedile della ormai diciottenne vettura Giovanni D’Errico, con cui ho iniziato 22 anni fa”. E’ finito subito il percorso delle due Citroen C3 WRC degli equipaggi composti da Marco Silva e Gianni Pina- bloccati già in PS1 per problemi meccanici alla vettura-, e da Fabio Mezzatesta, navigato da Marco Menchini protagonista di un testacoda nello stesso tornante dei primi due passaggi. In una lotta ben più serrata e dopo l’uscita di scena per incidente in PS 3 Mattinata Automania, del campano Gianluca D’Alto, con Mirko Liburdi su Skoda Fabia per fortuna senza conseguenze per l’equipaggio, ad aggiudicarsi la seconda posizione assoluta è stato il frusinate Emanuele Giannetti, guidato alle note da Gianluca Esposito, con un ritardo di 31 secondi,9 centesimi sul leader. E’ riuscito a salire sul terzo gradino del podio, tutto di marchio Skoda, il molisano Riccardo Di Iuorio, con Gino Abatecola su Skoda Fabia, strappando il risultato nell’ultima PS al pilota di Manfredonia Francesco Troiano, navigato da Emiliano Ceccarelli. Libero Masulli e Francesco Pio Simone, sempre su Skoda Fabia, sono quinti seguiti da Vincenzo Tortorici e Fabio Andrian. Settimo posto e primato in RC3N per Luca Della Sala e Andrea Marzella su Renault Clio Rally 3, davanti a Francesco Lauriola e Fiorentino Iscaro, su Peugeot 208 primi in Rally 4, a Giuseppe Troiano e Matteo Bello, su Skoda Fabia R5, a Pierpaolo Siano e Michele Pio D’Errico su Renault Clio Rally 3 a chiudere la top ten. Primi in RC5N sono Maurizio De Salvia e Michele De Cristofaro al volante di una Renault Clio Rally 5. Traguardo raggiunto anche per l’unico concorrente nella Classica, Livio Natale, insieme a Giovanni Guerra a bordo di una Peugeot 306 Rallye. Le classifiche e tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it e sulle pagine social dell’evento.