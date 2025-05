[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un posto al sole da lunedì 26 a venerdì 30 maggio 2025 mostra Manuela, in ansia, La donna ha dato una solenne delusione a Niko. Il giovane non la perdonerà, Viola si confronterà con la madre di Matteo. Giulia, invece sarà angosciata per Luca e alcune persone care la sosterranno.

Mariella intende dimenticare il passato, anche se Cerruti tenta di farle cambiare idea

Claudia non crede che Guido sia felice. Le arriverà una proposta per un nuovo lavoro. La donna però penserà a Guido. Michele e Silvia raccoglieranno le confidenze e Jimmy, intanto, cercherà di riavere la fiducia di Manuela e Niko.

Viola sbaglierà con la madre di Matteo, compromettendo sia il suo rapporto con il preside che con i colleghi. Circondata e aiutata dai affetti, Giulia cercherà la serenità, ma vorrà rintracciare Luca. Gennaro, ignorando non ascolterà Marina e proporrà la Cassa integrazione, per molti operai. Michele cercherà informazioni su Assane.

Mariella scoprirà la fine della storia tra Guido e Claudia

Mariella sarà felice che tra Guido e Claudia sia finitahttps://www.msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/un-posto-al-sole-tra-guido-e-claudia-la-storia-finisce-anticipazioni/ar-AA1EKHLL. Giulia prende penserà invece a una decisione importante sulla sparizione di Luca. Michele non tornerà e Silvia, Nunzio e Rossella, valuteranno di rivolgersi alle autorità.

Ferri e Marina cercheranno di risanare i Cantieri, mentre Antonietta capirà che Gennaro è interessato a Elena. Egli lo affronterà, mentre Manuela, preparerà la sua prima trasmissione radiofonica fingendosi Micaela, Giulia denuncerà ufficialmente la scomparsa di Luca.

Damiano offrirà a Michele di aiutarlo per Assane, Gennaro scoprirà una notizia sconvolgente. Elena apprezzerà le attenzioni di Gagliotti. Manuela si divertirà molto nella veste della sorella in radio. Pino trascorrerà l’estate insieme a Rosa, Non solo, le proporrà di viaggiare…

Episodio di Un posto al sole martedì 20 maggio 2025

Oggi vedremo Giulia angosciata, Luca dirà a Gianluca perché lascerà Napoli. Niko e Giulia rischia saranno tesi. Roberto si confronterà con Gennaro, perché non ritiri i fondi destinati agli investimenti pubblicitari in radio. Manuela si cimenterà in un provino per sostituire Micaela nel programma condotto insieme a Michele… A presto, non mancate.