Un Posto al Sole Anticipazioni, Nunzio aiuta Diana e…sarà amore

Grazie a Un Posto al Sole e le anticipazioni scopriamo che Diana rischierà la vita. Ci sarà un attentato e Nunzio interverrà per aiutarla. Tra loro si riaccenderà la passione!

Un Posto al Sole spoiler, Diana e Nunzio uniti da un attentato

Grazie alle anticipazioni di Un Posto al Sole scopriamo che Nunzio aiuterà Diana, vittima di un attentato. In questo modo i due si riavvicineranno e ci sarà un ritorno di fiamma. Diana rischierà la vita e Nunzio interverrà per aiutarla. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap trasmessa da Rai3!

LEGGI ANCHE: Terra Amara spoiler ultima puntata: una scoperta movimenterà tutto

Durante i prossimi episodi di Un Posto al Sole vedremo Nunzio e Diana tornare insieme. Dicono che “Non tutto il male viene per nuocere”. Un attentato metterà a rischio la vita dell’architetto. Nunzio indagherà, tra i due potrebbe esserci di nuovo amore.

Nunzio cercherà di scoprire la verità sulla sua aggressione…

Pochi mesi prima, Nunzio era stato aggredito fuori dal Caffé Vulcano. Cammarota vorrà andare a fondo a questo episodio. Lo chef ritroverà Diana e i due loschi individui, per strada. Diana li riconoscerà e svelerà la tremenda verità a Cammarota: si tratta di due affiliati alla camorra con cui anche Flavio Bianchi ha a che fare!

Quindi i due scopriranno che Nunzio aveva subito l’attentato da due camorristi. Lo chef, inoltre, capirà che per avere giustizia avrebbe dovuto denunciare tutto alle forze dell’ordine. Diana dovrà testimoniare! La proposta spaventerà molto l’architetto, inizialmente si rifiuterà. La mattina della denuncia, Diana non si presenterà affatto in commissariato. Nunzio cercherà di rintracciarla e scoprirà che la donna è stata vittima di un attentato!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, la passione abbraccia Nunzio e Diana?

Le Anticipazioni rivelano che Diana, rimarrà ferita nell’attentato, portata al pronto soccorso, verrà curata da Rossella e Riccardo. Cammarota si sentirà in colpa e cercherà di stare vicino il più possibile alla donna. I due si riavvicineranno e la fiamma tornerà inaspettatamente ad ardere. Nunzio sebbene ancora innamorato di Rossella, volterà pagina e troverà la felicità accanto all’architetto.