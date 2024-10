Un Posto al Sole: anticipazioni dal 20 al 25 ottobre

Che cosa succederà nelle puntate dal 20 al 25 ottobre di “Un Posto al Sole”? Tutti gli spoiler e le anticipazioni per i fan.

Tutti col fiato sospeso per le vicende avvincenti di “Un Posto al Sole“, una delle soap più amate del palinsesto televisivo italiano. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20,50, tra trent’anni accompagna le cene degli italiani con le storie d’amore, i litigi, i piccoli grandi problemi quotidiani dei protagonisti. Come andranno a finire le storie di Damiano e del boss o di Niko e Jimmy?

Se non riuscite ad aspettare di vedere la fiction in onda, ecco qualche succosa anticipazione delle prossime puntate dal 20 al 25 ottobre 2024.

Un Posto al Sole: spoiler e anticipazioni dal 20 al 25 ottobre 2024

Proseguono, nelle prossime puntate di “Un Posto al Sole”, le storie precedentemente lasciate in sospeso, negli episodi fino a questo momento.

Grandi svolte per la storia di Damiano e del boss Torrente. Damiano dovrà una volta per tutte portare a termine l’operazione per riuscire, questa volta, a portarlo finalmente in galera e porre fine a tutta questa difficile vicenda. L’inseguimento sarà al cardiopalma per tutti i fan della fiction. L’operazione messa in atto sarà tuttavia molto complicata e non mancheranno le pesanti conseguenze per tutti i coinvolti.

Nel frattempo Manuela è in difficoltà con il suo percorso universitario. Un esame difficile le farà dubitare di aver fatto la scelta giusta, ma non per questo vorrà compromettere la sua carriera accademica. Affronterà l’esame tanto temuto ma il risultato la lascerà senza parole.

Anche Rossella affronterà un momento di confusione, quando il primario Fusco si mostrerà più che interessato a lei. Dopo i complimenti per l’operato della giovane dottoressa, il dottore passerà alla ricerca di un contatto fisico e Rossella si troverà in una situazione complicata.