Un posto al sole al 7 giugno, Lara ritorna Ferri e Marina tremano

Un posto al sole al 7 giugno mostrerà un ritorno che darà tanta paura e filo da torcere a Ferri e Marina. Le anticipazioni dal 3 al 7 giugno della soap partenopea mostrano, infatti, che la giovane farà il possibile per convincere Roberto e sua moglie di essere cambiata, le crederanno?

Un posto al sole, ecco le vere intenzioni di Lara

Grazie alle anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole dal 3 al 7 giugno 2024 scopriamo che Roberto Ferri non sarà certo contento di rivedere la sua ex Lara Martinelli a Palazzo Palladini dopo essere stata assente.

L’imprenditore avrà paura che la donna possa vendicarsi e diverrà preoccupato e in ansia per ciò che potrebbe succedere. Rossella andrà in crisi per amore, Luca insospettirà Ornella per la sua malattia, nascosta a tutti fino a questo momento.

Roberto Ferri teme la vendetta dell’ex Lara

Roberto e sua moglie Marina Giordano cadranno nello sconforto e non crederanno alla redenzione della donna. Ferri è già pieno di problemi co Ida che vuole portargli via definitivamente il piccolo Tommaso, ora dovrà pensare anche a una vendetta da parte della sua ex.

Roberto e Marina studieranno delle nuove mosse per tenere a bada sia Lara che Ida. Rossella sarà ancora in crisi per la sua delicata situazione sentimentale. Nunzio sarà sempre più vicino a Diana, mentre Luca continuerà a prestare servizio in ospedale nonostante la sua malattia, l’alzheimer, tenuta nascosta ai colleghi.

Luca tiene nascosta la sua malattia

Luca voleva tenere tutti i suoi cari all’oscuro della malattia che lo aveva colpito. Alla sua compagna Giulia, in un primo momento, non venne detto dell’alzheimer. Quando Luca non potrà più ingannarla, Giulia si dirà pronta a dargli tutto il sostegno per affrontare al meglio la malattia.