Un Posto al Sole al 10 ottobre, due ex coppie si ricompongono

Ecco puntuali Un Posto al Sole, con le anticipazioni al 10 ottobre: due coppie di ex tornano insieme?

Damiano difende Eduardo e lo allontana dall’intrusione di Grillo perchè stia in pace. La relazione tra Rosa e Pino sembra terminare. Intanto Clara, decisa ad aiutare Eduardo, chiede a Giulia e Niko di consigliarla. Non ottiene, però, alcun risultato. Rosa e Damiano sono angosciati dal futuro di Eduardo e si avvicinano nuovamente.

Gianluca diviene dipendente dall’alcol e si nota

Nel frattempoe Diego suggerisce a Nunzio di assegnargli un lavoro al Vulcano. Gianluca avrà una nuova occasione, però non soddisfa le aspettative di Alberto. Luca a gli mostrerà quindi cosa significhi essere un genitore.

Mariella e Guido sembra abbiano migliorato la relazione. Tuttavia un evento sconvolgerà profondamente la donna. Ella sorprenderà Guido in compagnia di Claudia e cadrà in un profondo sconforto. Guido, in seguito proverà, ma non riuscirà a riconquistare la sua fiducia.

Intanto Castrese si tormenta per Sasà e sprofonda in una grande solitudine

Castrese appare senza alcuna via d’uscita, Mariella ha i suoi problemi e non riesce a prestargli attenzione. Filippo sente il bisogno di aiutarlo, dopo un accordo con il padre. Ferri sembra deciso a regolare i conti in drasticamente con i detenuti che lo minacciano. Rosario verrà aggredito e Roberto si vuole difendere senza chiedere sostegno ad alcuno.

Marina è molto preoccupata per Ferri, per cui elabora un piano per liberare i Cantieri dall’influenza di Gennaro Gagliotti. Intanto Renato soffre per l’assenza di Raffaele, tuttavia trova un modo per sentirlo ugualmente vicino, Rossella si rende così conto che non sarà facile essere amica di Riccardo.











