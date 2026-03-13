[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un nuovo impianto sportivo per Vieste: in concessione Omnisport

La concessione della gestione del complesso sportivo Omnisport al Comune di Vieste segna l’inizio di una nuova fase per le politiche sportive cittadine. Con la decisione della Provincia di Foggia di affidare la struttura al Comune per i prossimi 15 anni, l’amministrazione comunale potrà finalmente programmare in maniera diretta interventi e progettualità su uno degli impianti più importanti del territorio.

L’Omnisport rappresenta da sempre uno spazio centrale per lo sport e per la vita associativa della città, oltre ad essere utilizzato anche dall’Istituto “Fazzini-Giuliani” per le attività didattiche di scienze motorie. Negli anni, tuttavia, il complesso ha vissuto una fase di progressivo deterioramento che ha reso alcune aree non utilizzabili, mentre altre necessitano di interventi di manutenzione e riqualificazione.

Proprio per questo l’amministrazione comunale ha scelto di assumere direttamente la gestione della struttura, con l’obiettivo di costruire un percorso graduale di recupero e valorizzazione degli spazi sportivi. In questa direzione si inseriscono anche gli interventi già avviati sul campetto da basket, primo passo di un lavoro più ampio che interesserà progressivamente l’intero complesso.

«La gestione dell’Omnisport da parte del Comune – dichiara l’assessore allo Sport Gaetano Desimio – rappresenta soprattutto una responsabilità verso la città. Parliamo di una struttura importante che negli anni ha perso parte della sua piena funzionalità e che oggi ha bisogno di una visione chiara e di investimenti. Il nostro obiettivo è lavorare per recuperare gradualmente tutte le aree dell’impianto, cercando finanziamenti e opportunità progettuali che ci consentano di restituire alla comunità spazi sportivi moderni e accessibili. Lo sport – conclude Desimio – è uno strumento fondamentale di crescita sociale e di aggregazione. Per questo vogliamo che l’Omnisport torni ad essere un luogo vivo, frequentato dai giovani, dalle associazioni e dalle scuole, capace di diventare nuovamente un punto di riferimento per lo sport a Vieste»