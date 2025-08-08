Un medico in famiglia 11: tutto quello che sappiamo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un medico in famiglia, la serie cult Rai che ha raccontato la famiglia Martini per dieci stagioni tra risate, drammi e batticuori, continua a far sperare i fan. Da anni si rincorrono voci, appelli e nostalgiche richieste di un finale degno. Ma tra sogni, ipotesi e silenzi, che cosa sappiamo davvero sull’eventuale stagione 11? Lino Banfi, indimenticabile Nonno Libero, è il primo tifoso del ritorno. Lui stesso ha dichiarato di aver proposto una stagione finale dalla lunghezza contenuta (magari 6 puntate) alla direttrice di Rai Fiction, puntando su un costo ridotto e un finale dignitoso per la famiglia Martini. Verdiana Bixio (Publispei) ha espresso apertura sull’idea, ma con un’attenzione a creare una trama attuale, non semplice nostalgia. Lunetta Savino (Cettina) su un suo eventuale ritorno in una eventuale nuova stagione, ha affermato:”No, sono legata al piacere di averlo fatto. Non credo ci sia molto da raccontare. Erano belle quelle prime stagioni“. A fine 2024, Margot Sikabonyi (Maria) ha invece accolto positivamente l’idea di un ritorno di Un medico in famiglia, sottolineando di essere pronta.

Un medico in famiglia 11: quali sono le possibilità?

Nel frattempo, Lino Banfi ha ipotizzato un primo abbozzo della trama di Un medico in famiglia 11: Nonno Libero fingerebbe di essere in fin di vita per riunire tutti i suoi cari… ma la bugia potrebbe avere conseguenze emotive importanti. Tuttavia, ancora niente riguardo a conferme da parte degli addetti ai lavori. Manca ancora la sceneggiatura, una data di produzione, il cast ufficiale e un annuncio da parte della Rai. In passato, nel 2020, la stessa TV di Stato, aveva dato un “no” netto, chiudendo la porta a un’ulteriore stagione. Il ritorno di Un medico in famiglia non è ancora realtà, ma è vivo nella speranza, quella di un cast motivato, una produzione disposta a esplorare, e una storia pronta per un finale degno. Se la Rai e Publispei decideranno di rispondere a questa voglia di famiglia, il finale potrebbe arrivare… prima o poi. Ambientata nella fittizia cittadina di Poggiofiorito, Un medico in famiglia racconta le vicende della famiglia Martini, guidata dal dottor Lele Martini e dall’inossidabile Nonno Libero. Tra amori, problemi quotidiani, arrivi inaspettati e momenti di pura comicità, la serie intreccia dramma familiare e leggerezza in un mix che ha saputo parlare a più generazioni. Nel corso delle dieci stagioni, il pubblico ha assistito a matrimoni, nascite, separazioni, ritorni a sorpresa e colpi di scena, sempre con lo stesso filo conduttore: la forza dei legami familiari e la capacità di affrontare le sfide con ironia e calore umano.

Curiosità sulla serie TV

È l’adattamento italiano della serie spagnola Médico de familia, andata in onda tra il 1998 e il 2016 su Rai 1, per 10 stagioni e 286 episodi totali: una delle fiction italiane più longeve mai prodotte.

totali: una delle fiction italiane più longeve mai prodotte. La prima stagione è l’unica composta da 52 episodi , mentre tutte le successive hanno una media di 26 ciascuna.

è l’unica composta da , mentre tutte le successive hanno una media di 26 ciascuna. La piccola Eleonora Cadeddu , che interpreta Annuccia, è entrata nel cast quasi per caso a due anni e mezzo , dopo essere stata portata al provino per suo fratello; la sua spontaneità ha convinto subito i casting director.

, che interpreta Annuccia, è entrata nel cast quasi per caso a , dopo essere stata portata al provino per suo fratello; la sua spontaneità ha convinto subito i casting director. La serie ha avuto un enorme impatto: superava i 10 milioni di telespettatori nelle prime stagioni e ha consolidato il linguaggio della fiction famigliare italiana.

nelle prime stagioni e ha consolidato il linguaggio della fiction famigliare italiana. Nelle prime stagioni la sigla era “Ai Ai Ai” dei Los Locos; dalla sesta è subentrata “Je t’aime” , cantata da Giulia Luzi (diventata la sigla iniziale), mentre “Ai Ai Ai” è passata a sigla finale.

dei Los Locos; dalla sesta è subentrata , cantata da Giulia Luzi (diventata la sigla iniziale), mentre “Ai Ai Ai” è passata a sigla finale. L’esterno della casa dei Martini è stato ricostruito a Cinecittà, mentre gli interni sono stati costruiti in studio.

Dopo dieci stagioni indimenticabili, Un medico in famiglia rimane nel cuore di milioni di spettatori. Le risate di Nonno Libero, le storie d’amore, le sfide quotidiane e la magia della tavola imbandita hanno segnato un’epoca della fiction italiana. Oggi, tra rumor e speranze, non resta che augurarsi che Rai e produzione trovino la formula giusta per riportare in TV la famiglia Martini. Chissà, magari presto torneremo a varcare quella porta di casa e a sederci idealmente con Libero, Lele e i loro famigliari, per condividere ancora una volta momenti di affetto, ironia e umanità.