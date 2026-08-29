Un grande Manfredonia in 10 contro 11 si arrende solo ai rigori contro la Fidelis Andria
Un grande Manfredonia in 10 contro 11 si arrende solo ai rigori contro la Fidelis Andria
MANFREDONIA – Il Manfredonia domina e rischia l’impresa in 10 contro 11 dal 41′ del primo tempo contro la Fidelis Andria nell’inferno, climaticamente parlando, del Miramare.
I sipontini restano in inferiorità numerica per ‘colpa’ di Orlandi che colpisce a gioco fermo Gjonaj dopo un battibecco tra i due.
Ma il Manfredonia domina e passa meritatamente in vantaggio al 60′ con Babaj e rischia di ritrovarsi anche sul 2-0 con Desiato e Sainz Maza che sfiorano il montante alla destra di Lopez.
Al 91′, sugli sviluppi di un corner, la Fidelis Andria trova il pari con Ferraro.
I rigori sono una lotteria: sbagliano Cicerelli, Gigliotti e Spinelli. Passano gli ospiti, ma il Manfredonia porta a casa un’ottima prestazione e gli applausi del Miramare.