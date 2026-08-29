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Un grande Manfredonia in 10 contro 11 si arrende solo ai rigori contro la Fidelis Andria

MANFREDONIA – Il Manfredonia domina e rischia l’impresa in 10 contro 11 dal 41′ del primo tempo contro la Fidelis Andria nell’inferno, climaticamente parlando, del Miramare.

I sipontini restano in inferiorità numerica per ‘colpa’ di Orlandi che colpisce a gioco fermo Gjonaj dopo un battibecco tra i due.

Ma il Manfredonia domina e passa meritatamente in vantaggio al 60′ con Babaj e rischia di ritrovarsi anche sul 2-0 con Desiato e Sainz Maza che sfiorano il montante alla destra di Lopez.

Al 91′, sugli sviluppi di un corner, la Fidelis Andria trova il pari con Ferraro.

I rigori sono una lotteria: sbagliano Cicerelli, Gigliotti e Spinelli. Passano gli ospiti, ma il Manfredonia porta a casa un’ottima prestazione e gli applausi del Miramare.