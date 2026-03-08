Sport Capitanata
Un gol di Siatounis manda il Foggia all’inferno
Il Foggia perde allo Zaccheria anche contro il Potenza e prosegue, senza sosta, l’incredibile serie di sconfitte che mandano i satanelli all’ultimo posto del girone C della Serie C.
A decidere il match un gol di Siatounis nella ripresa. La reazione dei padroni di casa si scontra contro la pochezza del reparto offensivo a disposizione di mister Pazienza.
Positivi solo gli ingressi di Eyango e Liguori.