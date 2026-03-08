Sport Capitanata

Un gol di Siatounis manda il Foggia all’inferno

Redazione8 Marzo 2026
Il Foggia perde allo Zaccheria anche contro il Potenza e prosegue, senza sosta, l’incredibile serie di sconfitte che mandano i satanelli all’ultimo posto del girone C della Serie C.

A decidere il match un gol di Siatounis nella ripresa. La reazione dei padroni di casa si scontra contro la pochezza del reparto offensivo a disposizione di mister Pazienza.

Positivi solo gli ingressi di Eyango e Liguori.

